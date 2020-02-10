Огонь охватил ангар на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар возник в ангаре на юго-западе Москвы. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС.

"В 2:25 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Профсоюзная, дом 145, где по предварительной информации происходит горение в ангаре", – сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что площадь возгорания составляет порядка 200 квадратных метров.

На место оперативно прибыли сотрудники пожарных служб. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Ранее мебельный цех загорелся под Владимиром. Площадь возгорания составила 1,6 тысячи квадратных метров.