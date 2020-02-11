Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в квартире пятиэтажного дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника информагентства в экстренных службах, пожар может распространиться на верхние этажи. На данный момент пожарные эвакуируют жителей прилегающих к источнику возгорания квартир.

Сообщений о пострадавших в огне пока не поступало.

Ранее в ночь с 10 на 11 февраля столичные пожарные спасли из огня шестерых человек. Пожар произошел в жилом доме на Новомарьинской улице столичного района Марьино. В результате инцидента никто не пострадал.

