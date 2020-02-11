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Происшествия

00:15

Эвакуация из кинотеатра "Октябрь" прошла без паники

происшествия пожар город

Около 2,5 тыс человек эвакуировали из столичного кинотеатра "Октябрь"

Эвакуация из столичного кинотеатра "Октябрь", где произошло задымление, была организована четко и без паники.

"Во время показа фильма вдруг завыла сирена, по громкой связи сказали: "Срочно всем покинуть зал", – сказал ТАСС режиссер Алексей Учитель, присутствовавший на премьере фильма "Лед-2".

По его словам, "организовано все было хорошо, работники киноцентра – молодцы, что быстро людей вывели. Режиссер отметил, что зрители успели посмотреть чуть больше половины фильма.

"Кто-то потом вернулся, может, будет возможность досмотреть. Мы быстро вышли, сидим уже в машине. Все было очень хорошо организовано", – рассказала ТАСС генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

В пресс-службе кинотеатра сообщили, что в кассовой зоне без последующего возгорания произошло короткое замыкание. Затем сработала пожарная сигнализация.

Там добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Утром во вторник, 11 февраля киноцентр возобновит работу в обычном режиме.

По уточненным данным, были эвакуированы 2,5 тысячи человек. Движение по одной полосе Нового Арбата в сторону области было временно ограничено.

Видео: телеграм-канал "Московские новости"


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