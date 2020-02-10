2,5 тысячи человек эвакуировали из "Октября" из-за задымления

Около 2,5 тыс человек эвакуировали из столичного кинотеатра "Октябрь"

Эвакуация прошла в здании кинотеатра "Октябрь" в столице, сообщают очевидцы.

Это произошло во время премьерного показа фильма "Лед 2". На месте находятся пожарные машины.

Как передает ТАСС, причиной задымления в кинотеатре стало задымление. Его площадь – 0,2 квадратных метра. Эвакуированы 2,5 тысячи человек.

Очевидец Ярослав Юсупов рассказал телеканалу Москва 24, что на месте было небольшое задымление, чувствовался запах пластика. Работники кинотеатра быстро организовали выход людей, пожарные расчеты тоже прибыли быстро, уточнил он.

Паники не было, подчеркнул Ярослав. В течение пяти минут все спокойно вышли. Люди не расходятся, им раздают пледы.

Движение по одной полосе Нового Арбата в сторону области ограничено, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter. Участок в районе дома 24 водителям советуют объезжать.