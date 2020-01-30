Людей эвакуируют из колледжа РАНХиГС в Москве из-за задымления

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Колледж многоуровневого профессионального образования РАНХиГС на юго-востоке столицы эвакуируют из-за сильного задымления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

"Из академии на Волгоградском проспекте проводится эвакуация людей после задымления на первом этаже", – отметили в экстренных службах города.

Уточняется, что на цокольном этаже здания загорелась мебель. Площадь пожара поставила пять квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в гостинице на северо-востоке Москвы. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В целях безопасности со второго и третьего этажей здания были эвакуированы 20 человек. В результате инцидента никто из посетителей и персонала не пострадал.

