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Происшествия

28 января, 22:03

Трансформатор загорелся на ТЭЦ в Москве

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал Московские новости

Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, трансформатор находится под напряжением, что усложняет тушение пожара. Также существует угроза распространения огня.

В результате короткого замыкания произошло отключение одного энергоблока. Пострадавших нет.

ТЭЦ-26 – крупнейшая теплоэлектроцентраль Москвы. Обеспечивает теплом предприятия, общественные и жилые здания с населением более 2 миллионов человек в районах Чертаново, Ясенево, Бирюлево и Марьино.

Ранее в Текстильщиках загорелась крыша административного здания. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 50 человек. Никто из них не пострадал.

Также пожар произошел на территории спортивной базы ООО "Княжьи дали", которая расположена в деревне Петровское городского округа Серпухов.

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