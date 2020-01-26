Четырех человек спасли при пожаре в доме на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четырех человек спасли пожарные при возгорании в жилом доме на юго-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар начался на 14 этаже одного из домов на улице Старокачаловская. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.

Пожар был оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел на территории спортивной базы ООО "Княжьи дали", которая расположена в деревне Петровское городского округа Серпухов.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Во время тушения пожара на складе произошел взрыв газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и еще трое сотрудников пострадали, они доставлены в больницу.

