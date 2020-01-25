Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожарные ликвидировали возгорание в гаражных боксах на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"По прибытию было установлено, что происходит горение гаражных боксов. Принятыми мерами в 14:08 пожар был ликвидирован на площади 80 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пожар вспыхнул по адресу: улица Бехтерева, дом 49, корпус 2.

Ранее двух взрослых и ребенка спасли при пожаре в квартире в Сокольниках. Площадь возгорания составила два квадратных метра. С места происшествия были эвакуированы еще два человека.