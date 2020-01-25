Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Четыре гаража загорелись на юге столицы. Площадь пожара составляет около 80 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"На улице Бехтерева происходит горение четырех гаражей на общей площади 80 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что горящие гаражи предназначены под снос.

Ранее 19 человек спасли из горящего жилого дома в Сочи. Еще 30 жильцов были эвакуированы сотрудниками экстренных служб.