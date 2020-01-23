19 человек спасено из горящего жилого дома в Сочи

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пожар охватил квартиру в жилом доме в городе Сочи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главк МЧС России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, звонок с сообщением о возгорании поступил в 22:13. На место оперативно прибыли спасатели. Они провели срочную эвакуацию жильцов дома.

"Эвакуация 30 человек. Спасено 19 человек", – уточнили в МЧС.

Отмечается, что пожар происходил в квартире на четвертом этаже дома по улице Донская. Общая площадь возгорания составила 14 квадратных метров.

"В 22.41 ликвидация открытого горения", – добавили в пресс-службе ведомства.

В МЧС также подчеркнули, что в тушении огня были использованы два ствола DELTA и один лафетный ствол. Всего в ликвидации возгорания принимают участие 10 единиц техники и 46 спасателей.

Ранее два человека пострадали при пожаре в районе Очаково-Матвеевское. Возгорание случилось в квартире жилого дома.