Двух взрослых и ребенка спасли при пожаре в квартире в Сокольниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в квартире жилого дома в столичном районе Сокольники. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.

Инцидент произошел в доме 1 на Большом Матросском переулке. В результате возгорания на 12 этаже были спасены двое взрослых и один ребенок, еще двух человек эвакуировали. Площадь пожара составила два квадратных метра.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что спасенный мужчина пострадал при пожаре.

Ранее сообщалось о возгорании в четырехэтажном здании на севере Москвы. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

