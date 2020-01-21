Четырехэтажное здание загорелось на севере столицы

Фото: Агентство "Москва"

Огонь охватил четырехэтажное здании на севере Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МЧС.

Отмечается, что здание не является жилым. Возгорание случилось по адресу Белозерская улица, 14.

"Площадь пожара в четырехэтажном неэксплуатируемом здании составляет 800 квадратных метров", – проинформировали в пресс-службе.

Там добавили, что в данный момент на месте происшествия работают спасательные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее пожарным удалось ликвидировать возгорание в частном доме в ТиНАО. Инцидент произошел в деревне Марушкино. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров.