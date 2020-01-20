Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в ТиНАО

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Пожарным удалось полностью потушить огонь, охвативший частный дом в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Возгорание полностью ликвидировано", – сообщил источник.
Он также отметил, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.
Известно, что инцидент случился в деревне Марушкино. По неподтвержденным данным, двухэтажное здание было нежилым.
Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. Кроме того, в доме произошло обрушение второго этажа и крыши.
В поселении Марушкинское горит двухэтажный дом