Пожар произошел в частном доме в ТиНАО

Пожар произошел в нежилом частном двухэтажном доме в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Москве.

Пожар на площади 120 квадратных метров произошел в деревне Марушкино. К настоящему моменту возгорание локализовано.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что в доме произошло обрушение второго этажа и крыши дома. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании на территории строительного рынка в селе Коробчеево в Коломенском районе Подмосковья. Там горели контейнеры.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники

