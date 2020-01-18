Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные потушили загоревшиеся контейнеры на территории строительного рынка в селе Коробчеево в Коломенском районе Подмосковья, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что на строительном рынке в селе Коробчеево загорелись восемь контейнеров.

Еще одно возгорание произошло в жилом доме в Коломне. Один человек пострадал. Тушением занимались 11 человек. Пожар полностью ликвидирован.