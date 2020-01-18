Один человек пострадал при пожаре в квартире в Коломне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возгорание произошло в одном из жилых домов Коломны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Московской области.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Коломна, улица Астахова, дом 43", – заявили в ведомстве.

По сведениям МЧС, один человек при пожаре пострадал. На место оперативно выехали спасатели – к тушению привлекли 11 человек и три единицы техники. Возгорание полностью ликвидировали.

17 января пожар случился в другом районе Коломны. Огонь вспыхнул в квартире на улице Октябрьской революции. Как рассказали в МЧС по Московской области, площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

