Пожар произошел на строительном рынке в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на строительном рынке в селе Коробчеево в Коломенском районе Подмосковья, передает ТАСС.

Там загорелись восемь контейнеров. Площадь ЧП составила 250 квадратных метров.

Сейчас пожар локализован. Причины случившегося выясняются.

Еще одно возгорание произошло в жилом доме в Коломне. Один человек пострадал. Тушением занимались 11 человек. Пожар полностью ликвидирован.

15 января сотрудники МЧС спасли человека при ликвидации пожара в подъезде на севере столицы. Никто не пострадал.