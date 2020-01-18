Пожар произошел на строительном рынке в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел на строительном рынке в селе Коробчеево в Коломенском районе Подмосковья, передает ТАСС.
Там загорелись восемь контейнеров. Площадь ЧП составила 250 квадратных метров.
Сейчас пожар локализован. Причины случившегося выясняются.
Еще одно возгорание произошло в жилом доме в Коломне. Один человек пострадал. Тушением занимались 11 человек. Пожар полностью ликвидирован.
15 января сотрудники МЧС спасли человека при ликвидации пожара в подъезде на севере столицы. Никто не пострадал.