Тела погибших при пожаре в томском поселке не подлежат опознанию

Фото: скриншот видео СК РФ

Тела жертв пожара в поселке Причулымском Томской области не подлежат опознанию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.

Следователи установят личности погибших при помощи генотипической экспертизы – у родственников будут брать образцы крови и сравнивать с образцами из останков тел.

Пожар произошел в ночь на вторник, 21 января, в Асиновском районе Томской области. Деревянная жилая постройка загорелась на площади 208 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в обогревательном приборе.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина ход расследования дела о гибели 11 человек в результате происшествия проконтролируют следователи центрального аппарата. Также Бастрыкин дал указание назначить и провести комплекс необходимых экспертных исследований для установления причин возгорания и всех обстоятельств произошедшего.