Опубликовано видео с места пожара в Томской области

Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в Томской области. На кадрах видно, что от дома после пожара остались лишь стены. На месте происшествия работают следователи и экстренные службы.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина ход расследования дела о гибели 11 человек в результате происшествия проконтролируют следователи центрального аппарата.

Также Бастрыкин дал указание назначить и провести комплекс необходимых экспертных исследований для установления причин возгорания и всех обстоятельств произошедшего.

Пожар произошел в ночь на вторник, 21 января, в Асиновском районе Томской области. Деревянная жилая постройка загорелась на площади 208 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем.

Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в обогревательном приборе.