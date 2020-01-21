Число погибших при пожаре в жилом доме под Томском возросло до 11

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В Томской области в результате пожара в жилом доме в поселке Причулымский погибли 11 человек. Об увеличении числа жертв сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

"В 06:35 мск обнаружен десятый погибший", – говорится в сообщении. Спустя время в ведомстве сообщили об одиннадцатой жертве пожара.

Глава Томской области Сергей Жвачкин поручил установить причины пожара и выяснить все обстоятельства инцидента, унесшего жизни людей.

Пожар произошел в ночь на вторник, 21 января, в Асиновском районе Томской области. Деревянная жилая постройка загорелась на площади в 208 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем.

Помимо одиннадцати жертв в результате происшествия также есть пострадавшие, судьба еще одного человека остается неизвестной. По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Узбекистана.