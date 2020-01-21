Пожар охватил рыболовное судно с 47 членами экипажа в Охотском море

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Рыболовецкий траулер Enigma Astralis оказался охвачен огнем в Охотском море недалеко от Магадана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.

"К траулеру в Охотском море уже подошло рыболовное судно, часть экипажа сняли. Оставили необходимое количество для борьбы с пожаром", – сообщил представитель.

Он подчеркнул, что всего на борту загоревшегося судна находились 47 членов экипажа. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что текущие погодные условия не мешают процессу эвакуации экипажа. В данный момент на судне проводят разведку очага возгорания.

"Наблюдается задымление. К месту происшествия прибыли спасатели. Они сейчас ищут очаг пожара", – добавил представитель центра.

Уточняется, что площадь возгорания на данный момент остается неизвестной.

Ранее четырехэтажное здание загорелось на севере столицы. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.