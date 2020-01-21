Девять человек погибли при пожаре в жилом доме в Томской области

Фото: сайт МЧС России по Томской области

Пожар унес жизни 9-ти человек в Томской области. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МЧС, пишет ТАСС.

Изначально сообщалось о шести погибших.

"На 06:08 по московскому времени обнаружены тела еще 3 человек, итого 9 погибших", – подтвердили в МЧС.

Уточняется, что судьба еще одного человека остается неизвестной. Кроме того, двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

"По предварительным данным, все погибшие и пострадавшие – граждане Узбекистана", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что всего из горящего дома смогли самостоятельно эвакуироваться три человека. Спасатели потушили огонь, а при разборе завалов обнаружили тела погибших.

Общая площадь возгорания составила 208 квадратных метров. В ликвидации приняли участие 6 единиц техники и 19 человек личного состава.

Ранее пожар охватил рыболовное судно с 47 членами экипажа в Охотском море. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.