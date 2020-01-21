Названа предварительная причина пожара в Томской области

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Причиной пожара в частном жилом доме в Томской области, где погибли 11 человек, могло стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что короткое замыкание могло произойти из-за обогревательного прибора.

Пожар произошел в ночь на вторник, 21 января, в Асиновском районе Томской области. Деревянная жилая постройка загорелась на площади 208 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных дом полностью был охвачен огнем.

Погибли 10 граждан Узбекистана и одна россиянка, еще двое человек сумели спастись.

Глава Томской области Сергей Жвачкин поручил установить причины пожара и выяснить все обстоятельства инцидента, унесшего жизни людей.