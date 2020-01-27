Пожар потушили в бизнес-парке "Румянцево"

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Пожар, который произошел в бизнес-парке "Румянцево", потушили, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

"В 9:33 возгорание в центре на 22-м километре Киевского шоссе ликвидировано. Пожар на площади 20 квадратных метров произошел в электрощитовой на восьмом и девятом этажах", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время пожара посетителей в здании не было, никто не пострадал.

В понедельник утром очевидцы сообщили, что в районе происшествия виден густой черный дым.

Ранее два человека пострадали при пожаре в столичном районе Очаково-Матвеевское. Очагом возгорания стали личные вещи и мебель в квартире на четвертом этаже жилого дома. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.