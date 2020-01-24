Торговые ряды загорелись в городском округе Раменское

Торговые ряды оказались охвачены огнем в городском округе Раменское. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу областного главка МЧС РФ.

"В оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в торговых рядах по адресу городской округ Раменское, поселок Быково, улица Праволинейная", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что на место оперативно прибыли сотрудники пожарных служб. Возгорание было локализовано на площади 450 квадратных метров.

В МЧС отметили, что в инциденте никто не пострадал. Всего для ликвидации возгорания задействовано 11 единиц техники и 39 человек личного состава.

Позднее поступила информация о ликвидации открытого горения торговых рядов.

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