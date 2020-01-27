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Москва 24

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Происшествия

09:18

Пожар вспыхнул в бизнес-парке "Румянцево"

происшествия пожар

Фото: телеканал Москва 24

В бизнес-парке "Румянцево" вспыхнул пожар, сообщает Агентство "Москва". ЧП произошло на 33-м километре Киевского шоссе.

По словам очевидцев, в районе происшествия виден густой черный дым. К месту пожара выехали оперативные службы.

Как сообщил представитель экстренных служб столицы, произошло возгорание на площади 10 квадратных метров после короткого замыкания в электрооборудовании.

Ранее пожар произошел на территории спортивной базы ООО "Княжьи дали", которая расположена в деревне Петровское городского округа Серпухов.

На место пожара прибыли сотрудники МЧС. Во время тушения пожара на складе произошел взрыв газового баллона, в результате чего один пожарный погиб и еще трое сотрудников пострадали, они доставлены в больницу.

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