При пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы эвакуировали 20 человек

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в гостинице на северо-востоке Москвы, эвакуированы 20 человек.

Как рассказали Агентству "Москва" в МЧС по городу, площадь возгорания составила пять квадратных метров. В целях безопасности со второго и третьего этажей здания были эвакуированы 20 человек.

В данный момент пожар ликвидировали, пострадавших нет. Согласно открытым данным, по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 17 расположена гостиница "Турист".

Ранее сообщалось, что трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в столице. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.