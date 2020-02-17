Жильцов дома эвакуировали при пожаре на юге Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порядка 15 человек эвакуировали при тушении пожара в жилом доме в районе Нагорный на юге столицы.

Как сообщает МЧС по городу, в ходе работ по ликвидации возгорания с 13 этажа спасли три человека. Пожар произошел на улице Криворожская, дом 21, корпус 3. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров.

Благодаря оперативному прибытию, пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать загорание. В ведомстве отметили, что спасенных передали медикам для осмотра. Информации о пострадавших не поступало.

Один человек ранее пострадал во время пожара в жилом доме на Хорошевском шоссе на севере столицы.