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Происшествия

18 февраля, 07:48

Пожар охватил многоэтажный жилой дом в Отрадном

происшествия пожар город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Огонь охватил многоэтажный жилой дом в Отрадном. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Известно, что очаг пожара находился в одной из квартир на третьем этаже.

"18 февраля в 5:49 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Хачатуряна, дом 2, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже 12-этажного жилого дома", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 25 квадратных метров. Кроме того, из огня были спасены три человека.

"Пожарно-спасательными подразделениями из соседних квартир были спасены два человека, по автолестнице из окна четвертого этажа спасена женщина. В целях безопасности из подъезда выведены 10 человек", – добавили в пресс-службе.

Там подытожили, что в 6:10 пожар был локализован, а в 6:21 – полностью ликвидирован. В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Ранее жильцов дома эвакуировали при пожаре на юге Москвы. С 13 этажа спасли трех человек.

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