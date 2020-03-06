Пожар в здании спортшколы в Химках локализован

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар в здании спортшколы в подмосковных Химках локализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"В 22:05 объявлена локализация на площади 1500 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в кирпичном здании на втором этаже на улице Репина, доме 6. Ранее сообщалось об обрушении части здания школы. Информации о пострадавших не поступало.

Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности. На момент возгорания людей в здании не было, отметили в МЧС. К тушению привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

В пятницу сотрудники МЧС ликвидировали загорание электрокабеля под обшивкой здания торгового центра, который находится по адресу: улица Барклая, владение 10. Площадь пожара составила 50 погонных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре в Баку. Инцидент произошел в пригороде столицы Азербайджана в ТЦ "Садарак". Был объявлен повышенный ранг сложности. С огнем боролись 125 человек при помощи 23 единиц техники.

