Пожар произошел в спортшколе в Химках

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожар возник в спортшколе в подмосковных Химках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар произошел в кирпичном здании на втором этаже на улице Репина, доме 6. Общая площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Также сообщается об обрушении части здания школы.

Пожару присвоен второй повышенный ранг сложности. На момент возгорания людей в здании не было, отметили в МЧС. К тушению привлечены 38 человек и 11 единиц техники.

В пятницу сотрудники МЧС ликвидировали загорание электрокабеля под обшивкой здания торгового центра, который находится по адресу: улица Барклая, владение 10. Площадь пожара составила 50 погонных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре в Баку. Инцидент произошел в пригороде столицы Азербайджана в ТЦ "Садарак". Был объявлен повышенный ранг сложности. С огнем боролись 125 человек при помощи 23 единиц техники.