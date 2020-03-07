Ангар загорелся на площади 3 тыс "квадратов" в поселке Мосрентген

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В поселке Мосрентген огонь охватил ангар. Площадь пожара составляет порядка 3 тысяч квадратных метров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Есть угроза распространения огня на соседний ангар", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару был присвоен второй ранг. По предварительным данным, внутри помещения находится электроника.

В настоящее время пожарные ведут борьбу с огнем. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее спасателям МЧС удалось ликвидировать возгорание в здании спортивной школы в Химках. Возгорание произошло накануне вечером в кирпичном здании на втором этаже на улице Репина, дом 6. Сообщалось об обрушении части здания школы.