Пожар в гаражах на юге столицы локализован

Фото: vk.com/borisovo_zyablikovo_brateevo

Пожар в металлических гаражах на юге столицы локализован, сообщает Агентство "Москва". Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

Остановить распространение огня удалось в 10:01. Передвижная лаборатория столичного главка МЧС проводит мониторинг состояния воздуха в районе пожара.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о возгорании на улице Борисовские Пруды, доме 1. Площадь пожара составляла на тот момент около 100 квадратных метров.