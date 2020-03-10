Пожар произошел в гаражах на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар произошел в металлических гаражах на юге Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

Возгорание произошло на улице Борисовские Пруды, доме 1. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

По данным МЧС, пострадавших нет. Подразделения приступили к ликвидации пожара.

Ранее пожар произошел в ангаре в поселке Мосрентген на площади около 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожар тушили 35 человек личного состава МЧС Москвы, 10 единиц пожарно-спасательной техники и три поливомоечных автомобиля для целей подвоза воды. Информации о пострадавших не поступало.

