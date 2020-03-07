Пожар в ангаре в ТиНАО ликвидирован

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Пожар в ангаре в поселке Мосрентген на площади около 1,2 тысячи квадратных метров ликвидирован, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Как уточняется, пожар произошел по адресу: поселок Мосрентген, Институтский проезд, владение 9, строение 1.

"Для ликвидации пожара применялось 35 человек личного состава МЧС Москвы, 10 единиц пожарно-спасательной техники и три поливомоечных автомобиля для целей подвоза воды. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Площадь пожара по уточненным данным составила около 1,2 тысячи квадратных метров. Ангар обрушился по всей площади.

Ранее сообщалось, что огонь охватил ангар на площади 3 тыс квадратных метров. Отмечалось, что пожарные тушат огонь путем подвоза воды.

По предварительным данным, внутри постройки находилась электроника. Также уточнялось, что пожару был присвоен второй ранг. Известно, что в результате происшествия произошло обрушение ангара.