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Москва 24

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Происшествия

18:44

Горящий в ТиНАО ангар полностью обрушился

происшествия пожар

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Ангар, полыхающий в поселке Мосрентген в ТиНАО, полностью обрушился.

"Ангар обрушился по всей площади", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что возгоранию был присвоен второй ранг. В настоящее время пожарные пытаются потушить огонь.

"Тушение ведется путем подвоза воды. Для тушения пожара готовятся вертолеты. По уточненным данным, площадь ангара составляет около 1,2 тыс квадратных метров", – добавил источник.

Также сообщалось, что в ангаре, по предварительным данным, находится электроника. Изначальная площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров.

Ранее спасателям МЧС удалось ликвидировать возгорание в здании спортивной школы в Химках. Возгорание произошло накануне вечером в кирпичном здании на втором этаже на улице Репина, дом 6. Сообщалось об обрушении части здания школы.

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