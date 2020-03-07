Горящий в ТиНАО ангар полностью обрушился

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Ангар, полыхающий в поселке Мосрентген в ТиНАО, полностью обрушился.
"Ангар обрушился по всей площади", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что возгоранию был присвоен второй ранг. В настоящее время пожарные пытаются потушить огонь.
"Тушение ведется путем подвоза воды. Для тушения пожара готовятся вертолеты. По уточненным данным, площадь ангара составляет около 1,2 тыс квадратных метров", – добавил источник.
Также сообщалось, что в ангаре, по предварительным данным, находится электроника. Изначальная площадь пожара составляла 3 тысячи квадратных метров.
Ранее спасателям МЧС удалось ликвидировать возгорание в здании спортивной школы в Химках. Возгорание произошло накануне вечером в кирпичном здании на втором этаже на улице Репина, дом 6. Сообщалось об обрушении части здания школы.