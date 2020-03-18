Фото: vk.com/po_otradnoe

Пожар произошел в сауне на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в одноэтажном здании на улице Березовая Аллея, доме 12а. Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

На данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне спасателям пришлось тушить пожар, который произошел в трех бытовках в столичном районе Печатники. Площадь возгорания составила 45 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в кафе в центре столицы. Около 30 человек эвакуировали. Обошлось без пострадавших.