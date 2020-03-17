Пожар произошел в бытовках на юго-востоке Москвы

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Московские новости"

Спасатели потушили пожар, который произошел в трех бытовках в столичном районе Печатники. На место происшествия прибыли оперативные службы, заявили Агентству "Москва" представители МЧС.

"Пожар ликвидирован на площади 45 квадратных метров", – сообщили в экстренном ведомстве. По сведениям пресс-службы МЧС, пожар произошел на улице Шоссейной.

Данных о том, что кто-то пострадал при возгорании на юго-востоке Москвы, в дежурную часть не поступало.

Ранее пожар произошел в кафе в центре столицы. Около 30 человек эвакуировали.

Кроме того, недавно автосервис загорелся в центре Москвы.