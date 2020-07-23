Компания Natura Siberica заявила об угрозе закрытия магазинов

Фото: МЧС РФ

Компания "Эн+ Рециклинг" подала иск к производителю косметики Natura Siberica (ООО "Первое решение") на 4,5 миллиарда рублей.

Иск связан с пожаром, который произошел 21 марта на одном из заводов "Эн+ Рециклинг" в Дмитрове, помещения которого арендовало "Первое решение". Как заявили в Natura Siberica, при пожаре сгорел ангар площадью 25 тысяч квадратных метров. Владелец объекта оценил ущерб в 4,5 миллиарда рублей.

В компании заявили, что это может привести к закрытию производств и магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячами людей. По иску "Эн+ Рециклинг" суд арестовал 65 брендов Natura Siberica – "Рецепты бабушки Агафьи", "Добрые травы", "Домашние рецепты", Organic Shop и другие.

МЧС по итогам расследования выпустило постановление об отказе возбуждать уголовное дело по факту пожара, добавили в компании. Там утверждают, что пожар случился не по вине ООО "Первое решение", передает ТАСС. Предварительное рассмотрение дела состоится на 27 июля.