Пожар на обувном складе в Долгопрудном ликвидировали

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар на обувном складе в подмосковном Долгопрудном ликвидировали. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Возгорание возникло улице Новая, дом 1а в микрорайоне Хлебниково. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Площадь возгорания составила 4,5 тысячи квадратных метров. При этом произошло обрушение кровли по всей площади здания.

По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение осложнял сильный ветер и легкая воспламеняемость обуви.

На месте ЧП работали 84 человека и 28 единиц техники.