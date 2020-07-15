Полное обрушение кровли горящего склада произошло в Долгопрудном

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожар на обувном складе в подмосковном Долгопрудном локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров.
Как сообщили ТАСС в МЧС по региону, также произошло обрушение кровли по всей площади здания.
По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар возник улице Новая, дом 1а в микрорайоне Хлебниково.
На месте работают более 70 человек и 20 единиц техники. Проводится замер воздуха на превышение вредных веществ.
Крыша склада обрушилась во время пожара в Долгопрдуном