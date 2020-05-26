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Происшествия

08:53

Одиннадцать домов загорелись под Самарой

происшествия пожар

Фото: vk.com/public.samara.plus

В Самарской области огонь охватил одиннадцать домов. Общая площадь пожаров составила 900 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Возгорания произошли в поселке Яицкое Волжского района.

"На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших нет. Также сообщается, что эвакуация из горящих зданий не проводилась.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. К ликвидации пожара привлечены 47 человек, они борются с огнем при помощи 16 единиц техники.

Ранее пожар охватил проводку и электрическое оборудование на территории столичной ТЭЦ-26 по адресу: Востряковский проезд, 10. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В "Мосэнерго" подчеркнули, что энергоснабжение потребителей из-за произошедшего не было нарушено.

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