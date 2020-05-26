Одиннадцать домов загорелись под Самарой

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В Самарской области огонь охватил одиннадцать домов. Общая площадь пожаров составила 900 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
Возгорания произошли в поселке Яицкое Волжского района.
"На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 квадратных метров", – говорится в сообщении.
Информации о погибших и пострадавших нет. Также сообщается, что эвакуация из горящих зданий не проводилась.
В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. К ликвидации пожара привлечены 47 человек, они борются с огнем при помощи 16 единиц техники.
Ранее пожар охватил проводку и электрическое оборудование на территории столичной ТЭЦ-26 по адресу: Востряковский проезд, 10. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В "Мосэнерго" подчеркнули, что энергоснабжение потребителей из-за произошедшего не было нарушено.