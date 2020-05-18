Пожар случился в общежитии в Чертанове

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар охватил общежитие на юге Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его данным, возгорание случилось в общежитии по адресу: Чертановская улица, дом 43, корпус 2. Очаг пожара располагался в квартире на седьмом этаже.

"Горели личные вещи и мебель. Самостоятельно из горящей квартиры эвакуировались три человека", – отметил источник.

Он добавил, что всем троим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров. Сейчас возгорание полностью ликвидировано.

Накануне вечером строительные контейнеры и два бензовоза загорелись в промзоне в подмосковном Дзержинском. Огонь охватил площадь в 300 квадратных метров.

В 21:15 была объявлена полная ликвидация пожара. По данным МЧС, в инциденте никто не пострадал.