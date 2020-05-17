Сотрудники МЧС потушили пожар на территории промзоны в Дзержинском

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Спасатели закончили тушение огня на территории промышленной зоны в подмосковном Дзержинском. Ранее на площади 300 квадратных метров загорелись два бензовоза и десять контейнеров со стройматериалами, приводит ТАСС заявление МЧС по Московской области.

"В 21:15 объявлена полная ликвидация пожара. Пострадавших нет", – сообщили в оперативном службе.

Данные о происшествии на территории промзоны в Денисьевском проезде поступили в 17:50, в 18:50 сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.

Недавно открытое горение ликвидировали на территории промзоны в Дзержинском.