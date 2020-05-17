Открытое горение ликвидировали на территории промзоны в Дзержинском

Фото: МЧС России

Сотрудники экстренного ведомства ликвидировали открытое горение бензовозов и строительных контейнеров в промзоне в Дзержинском. Об этом Агентству "Москва" заявили представители Главного управления МЧС России по области.

"19:39 ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", – сообщили в оперативной службе.

Ранее говорилось, что строительные контейнеры и два бензовоза горели в промзоне по адресу: город Дзержинский, Денисьевский проезд, дом 7а. Причина возгорания в настоящий момент неизвестна, на месте находятся спасатели. Работали почти три десятка пожарных и девять единиц техники.