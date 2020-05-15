Пожар произошел на складе в Подмосковье

Пожар произошел на складском комплексе в Ленинском округе Подмосковья, передает телеканал Москва 24.

Горит двухэтажное здание на площади 400 квадратных метров. В настоящее время пожарным удалось сбить пламя.

На месте ЧП работают девять пожарно-спасательных подразделений. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Накануне пожар произошел в здании в центре Москвы. Возгорание происходило на улице Новорязанской, доме 38, строении 2. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В этот же день говорилось о возгорании в доме № 32 на Фрунзенской набережной. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате происшествия погиб один человек.

