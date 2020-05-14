Один человек погиб при пожаре в доме на Фрунзенской набережной

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При пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной в столице погиб один человек. Информация была подтверждена представителями московского главка МЧС России, передает РИА Новости.

"К сожалению, один человек погиб", – заявили в оперативной службе.

Возгорание наблюдалось на балконах трех этажей жилого дома 32 на Фрунзенской набережной.

В настоящий момент точная площадь пожара неизвестна. На место направлены экстренные ведомства.

Ранее один человек погиб при пожаре в больнице на севере Москвы. Возгорание было в реанимационном отделении на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса ГКБ №50.