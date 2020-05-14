В доме на Фрунзенской набережной произошел пожар

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В доме № 32 на Фрунзенской набережной произошел крупный пожар. В настоящий момент из здания эвакуируют людей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В жилом доме на Фрунзенской набережной загорелись балконы. Люди просят о помощи, в здании началась эвакуация", – рассказал собеседник агентства.

Возгорание наблюдается на балконах на 4-м, 5-м и 6-м этажах. Площадь пожара уточняется. По данным источника в экстренных службах, в результате возгорания погиб один человек.

Накануне пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Возгорание происходило на улице Ялтинской, доме 1.

Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В ходе тушения сотрудникам МЧС удалось спасти семь человек.

