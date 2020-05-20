Трех человек спасли при ликвидации пожара в доме на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трех человек спасли во время ликвидации пожара в жилом доме на востоке столицы, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что возгорание произошло на улице Наримановской, доме 22, корпусе 1. Очаг пожара возник в квартире на пятом этаже жилого дома. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

"Прибывшие к месту происшествия силы приступили к спасению людей и тушению пожара. Были спасены три человека", – сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия пострадавших не обнаружено.

Ранее пожар произошел на территории завода на юго-востоке Москвы. Очагом возгорания стало одно из производственных зданий. Весь персонал завода был оперативно эвакуирован.