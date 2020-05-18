Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в бизнес-центре на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пожар начался в бизнес-центре. Сообщается, что есть угроза людям", – сказал собеседник агентства.

Возгорание наблюдается по адресу: проспект Андропова, дом 18, корпус 5. К месту ЧП отправились пожарные.

Накануне пожар охватил общежитие на юге Москвы. Возгорание произошло на Чертановской улице, доме 43, корпусе 2. Очаг пожара располагался в квартире на седьмом этаже.

В результате происшествия пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

